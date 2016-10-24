﻿صينيان حصلا على البكالوريوس وعمرهما 88 و86 عاماً

بكين ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الاثنين، أن مسنين صينيين احتفلا بتخرجهما وحصولهما على درجة البكالوريوس من جامعة جيانجتشو للتعليم المفتوح في شرق الصين.

وأفادت إذاعة الصين على موقعها الالكتروني الاثنين بأن تخريج المسنين تشانج جوهان /88 عاماً/ وشو هيشينج /86 عاماً/ يأتي ضمن تخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج التعليم المستمر لكبار السن في الصين.

وأوضحت الاذاعة أن المسنين الاثنين حصلا على درجة في إدارة صناعة الثقافة من جامعة جيانجتشو للتعليم المفتوح، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ليصبحا بذلك أكبر متخرجين من الجامعة يحصلان على درجة بكالوريوس في الصين. وقالت الاذاعة الصينية، إنه أثناء وجودهما في الجامعة، تعلم المسنان كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأنظمة التعلم عن بعد.