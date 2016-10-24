﻿عجوز دفعت أكثر من 1000 يورو لمحتال ليبحث لها عن شريك حياة

جرمرزهايم (المانيا) ـ د ب أ: على الرغم من أنها تجاوزت العقد الثامن من عمرها إلا أن عجوزا من ولاية راينلاند في فالتس غربي ألمانيا لم تيأس بعد من البحث عن شريك حياة.

واستعانت المرأة /72 عاماً/ بإعلان في الصحيفة، واتصلت بالرقم المدون، لكنها بدلاً من أن تجد على الطرف الآخر، الشريك المنتظر، وجدت محتالا في انتظارها، قدم نفسه على أنه وسيط واتفق المحتال معها على مقابلة شخصية في منزلها، وذلك حسبما ذكرت الشرطة.

وتعلل المحتال بأن السبب في المقابلة هو التعرف على أوصافها وما ترغبه في الشريك المطلوب، وادعى أنه يتقاضى في العادة 4900 يورو مقابل هذا النوع من الخدمات لكنه عرض عليها «سعراً تفضيلياً» تبلغ قيمته 2500 يورو. وبعد أن أذهلتها مفاجأة السعر، راحت المرأة تجادل المحتال حتى خفضه بمقدار بضعة مئات من اليورو ثم حررت له حوالة بالمبلغ.