﻿ اعتقال فرنسي في تونس لتورطه في فضيحة جنسية بحق أطفال

تونس – د ب أ: أكد مصدر في وزارة الداخلية التونسية أمس الاثنين، إلقاء القبض على مواطن فرنسي بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع عدد من طلبة المعاهد التعليمية. وقال المصدر ان المتهم قيد الاحتجاز التحفظي حتى الآن لدى السلطات الأمنية في جهة المنستير. وتضمنت الاتهامات الموجهة الى المواطن الفرنسي، وهو في العقد السادس من عمره، محاولة تقديم رشوة لمسؤول أمني لإخلاء سبيله، بحسب ما ذكرت إذاعة موزاييك الخاصة، التي أشارت إلى إلقاء القبض على شابين آخرين متورطين مع المتهم الفرنسي. وتعد تلك هي الحادثة الثانية من نوعها هذا العام بعد فضيحة الفرنسي تيري دارنتيار المتهم باغتصاب 41 صبيا من تونس من بين العشرات من دول أخرى مستغلاً منصبه كمدير مأوى للعجزة في منطقة إيفلين في باريس أثناء رحلاته خارج البلاد.

وأوضحت إذاعة موزاييك أن المتهم اعترف خلال التحقيق باستقطاب التلاميذ أمام المعاهد لممارسة اللواط مقابل تمكينهم من بطاقات شحن لهواتفهم المحمولة أو بمقابل مادي. وأفادت بحجز أفلام إباحية في الشقة التي قام باستئجارها في إحدى عمارات ولاية المنستير. وأضافت أن المتهم حاول رشوة رئيس فرقة الشرطة بمبلغ مالي قدره 3 آلاف يورو مقابل إطلاق سبيله أثناء التحقيق.