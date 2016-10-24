﻿للمرة الثالثة خلال شهر سمكة قرش تهاجم راكب أمواج في أستراليا

سيدني ـ د ب أ: قالت الشرطة الاسترالية ان راكب أمواج تعرض لهجوم من سمكة قرش الاثنين، في ثالث هجوم يشهده الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا خلال شهر. وغادر الرجل البالغ من العمر 36 عاماً المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بجروح بسيطة في فخذه الأيسر، وفقاً لشرطة نيو ساوث ويلز. وكان صديق له قد قام بنقله إلى مستشفى خليج بايرون المحلي.

وقال جيفري ناب، شاهد عيان، لشبكة (إيه.بي.سي) المحلية إن الضحية كان يجلس على لوح التزلج الخاص به عندما هاجمه القرش وحاول أن يقلبه، مشيرا إلى أن لوح التزلج المصنوع من الألياف الزجاجية هو الذي تحمل الجزء الأكبر من الهجوم. وأوضح ناب ان راكب الأمواج اصيب «بجرح سطحي فقط».

ووقع الهجوم على شاطئ «بروكين هيد» قرب خليج بايرون، على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال من بالينا، حيث تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 25 عاماً لهجوم من سمكة قرش وأصيب بجروح قبل اسبوعين. وفي أواخر الشهر الماضي، تعرض راكب الأمواج كوبر آلان /17عاماً/ لهجوم من سمكة قرش أيضا على شاطئ قبالة بالينا. وقالت الشرطة بعد هجوم الاثنين إن جميع الشواطئ في خليج بايرون مغلقة لمدة 24 ساعة.