﻿جنون «المهرج القاتل»… يجتاح ألمانيا

ميونيخ ـ د ب أ: هجم شخص يرتدي قناع مهرج ببلطة على فتى في العاشرة من عمره في مدينة ميونيخ الألمانية. وذكرت الشرطة الاثنـــين أن الفتى كان يقود دراجته عائداً من تمرين لكرة القدم مساء الجمعة عندما فوجئ بشخص متنكر في زي مهرج يخرج من أحد الأحراش ويهجم عليه ببلطة.

وقال الفتى إن المهاجم صور هذه المزحة المرعبة باستخدام هاتفه المحمول وهو سلوك دأب عليه مهرجو الرعب الذين ينشرون هذه المقاطع المصورة فيما بعد على الإنترنت. وأصيب ثلاثة أشخاص في حوادث في مختلف أنحاء ألمانيا بعد تعرضهم لهجمات نفذها أشخاص متخفون في أزياء مهرجين.

وتعرض رجل /30 عاماً/ للضرب بمضرب بيسبول معدني في مدينة دويسبورج السبت، وأصيب بجروح طفيفة. وكان الرجل يحاول حينها تحذير المهاجم الذي كان يرتدي زي مهرج لتخويف أطفال.

كما قفز مهرج آخر من بين الأحراش السبت الماضي وأفزع دراجاً /21 عاماً/ لدرجة أنه سقط على الأرض، وكان لا بد من علاجه في المستشفى.

واجتاح جنون «المهرج القاتل» ألمانيا قادماً من الولايات المتحدة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد المهرجين الذين يهاجمون المارة في الأسابيع الأخيرة، وأبلغ عشرات الأشخاص عن تعرضهم للتعقب أو المهاجمة من قبل أشخاص يرتدون زي مهرجين.