﻿23 امرأة قتلت على أيدي رجال خلال الشهر الجاري في الأرجنتين

بوينس آيرس ـ د ب أ: عثر على ثلاث نساء مقتولات، بينما أصيب طفلان بجروح خطيرة، في جريمة يفترض أن مرتكبها شريك لإحدى الضحايا، وذلك بعد أيام فقط من مسيرات حاشدة في أنحاء مختلفة من البلاد ضد قتل النساء.

وتم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة المزعوم في مدينة ميندوزا غربي الأرجنتين، بعد ساعات من العثور على جثث الضحايا فـــيلامدينة جودوي كروز المجاورة.

وطعن المشتبه به شريكته حتى الموت فضلا عن شقيقتها، وأمهما /80 عاماً/ بينما ترك طفله /7 أشهر/ بجروح مهددة للحياة، حسبما أفاد وزير الأمن في مندوزا، جياني فينير. كما أصيب أحد الأبناء /11 عاماً/ في الهجوم لكنه تمكن من الاختباء واستدعى الشرطة.

كان عشرات الآلاف من النساء قد خرجن في مسيرات في شوارع عدد من المدن الأرجنتينية احتجاجا على التفشي المتواصل لأعمال العنف ضد النساء. وقتلت 23 امرأة في تشرين الأول/أكتوبر على أيدي رجال في الأرجنتين. كما كانت هناك 286 حالة قتل لنساء في البلاد عام 2015.