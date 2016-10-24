﻿حادث قطار في الكاميرون يخلف 79 قتيلاً

ياوندي ـ أ ف ب: ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن سكته في الكاميرون الجمعة الى 79 قتيلاً، كما أعلن بيان بثته الإذاعة الحكومية الاثنين.

وكانت السلطات اعلنت الجمعة مقتل 55 شخصاً وجرح نحو 575 آخرين في الحادث الذي وقع خلال رحلة بين العاصمة ياوندي ومدينة دوالا، قبل ان تشير السبت الى ان الحصيلة تتراوح بين ستين وسبعين قتيلاً. وقالت الاذاعة نقلا عن وزارة الصحة الاثنين انه تم انتشال 11 جثة من حطام القطار ليرتفع عدد الضحايا الى 79 قتيلاً. واضافت الاذاعة انه تم احصاء 551 جريحاً نقل معظمهم الى مدينة دوالا الساحلية.