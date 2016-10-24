﻿طبيب أعصاب ألماني أدين بتهمة التحرش الجنسي بالمريضات

كونستانس ـ د ب أ: أدين طبيب أعصاب في ألمانيا بتهمة التحرش الجنسي بالعديد من المريضات وحكم عليه بالسجن 14 شهراً وقالت المحكمة الابتدائية في مدينة كونستانس جنوب ألمانيا إنه سيتم وقف تنفيذ العقوبة.

وجاء في حيثيات المحكمة الاثنين أن الطبيب البالغ من العمر 38 عاماً مارس «أعمالاً جنسية» بحق ثلاث مريضات في الفترة بين عام 2014 و عام 2015 في أحد المستشفيات المتخصصة في دائرة كونستانس وإنه لمس المريضات بشكل غير لائق أثناء العلاج.

ورأت المحكمة أن تعامل الطبيب مع مريضات بهذا الشكل يندرج تحت «استغلال علاقة الطبيب بمريضه» وأن ذلك حدث في أربع حالات حسبما أوضح متحدث باسم المحكمة. وكان المتهم قد نفى حتى النهاية التهم الموجهة إليه وطالب دفاعه بتبرئته.