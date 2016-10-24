المعارض الروسي خودوركوفسكي: بوتين يسير في “حربه الباردة” ضد الغرب إلى ما لا نهاية





برلين- د ب أ- اتهم المعارض الروسي ميخائيل خودوركوفسكي الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يستمر إلى ما لا نهاية في “الحرب الباردة” الجديدة ضد الغرب، رغم أنه لا يمكن أن يكون لروسيا مصير آخر غير المصير الأوروبي، حسبما رأى خودوركوفسكي.

جاء ذلك في مقال بصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه” الألمانية في عددها يوم الثلاثاء لرجل الأعمال الروسي الذي سجن عشر سنوات بعد أن غضب عليه النظام في روسيا.

ويعيش خودوركوفسكي في المنفى منذ إطلاق سراحه قبل نحو ثلاث سنوات.

وطالب خودوركوفسكي في مقاله الغرب بإعداد استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع روسيا ما بعد بوتين، وقال إن ذلك من شأنه أن يساعد روسيا “للعودة إلى طريق التنمية الأوروبي الذي قُدِّر لها تاريخياً”.

واستبعد المعارض الروسي أن تحقق بلاده تطوراً خارج إطار المنافسة السياسية وبدون تطوير المجتمع المدني، وقال إن الرئيس الروسي غير عابئ بهذه المنافسة أو هذا المجتمع المدني.