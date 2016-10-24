كيري وظريف يفوزان بجائزة عن دورهما في إبرام الاتفاق النووي الإيراني





واشنطن- أ ف ب- فاز وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف بجائزة دبلوماسية دولية، لدورهما في التوصل إلى اتفاق تاريخي حول النووي الإيراني، بحسب ما أعلن معهد “تشاتام هاوس″ في لندن والخارجية الأميركية الاثنين.

ومنحت الجائزة للوزيرين، اللذين تفاوضا بين العامين 2013 و2015، إلى جانب نظرائهما من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، “تقديراً لدوريهما الحيويين في العام 2015″ في حلّ “أحد أصعب المآزق في العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين”، بحسب ما قال “تشاتام هاوس″ في بيان.

وأبرمت إيران في 14 تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى اتفاقاً بهدف ضمان الطابع السلمي لأنشطتها النووية، في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية، الأمر الذي بدأ تنفيذه تدريجياً منذ كانون الثاني/يناير.

ولفت معهد الأبحاث الشهير، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إلى أن الاتفاق كان “مستحيلاً بالنسبة إلى كثيرين”، لكن اتضح أنه “انتصار للدبلوماسية وضد الانتشار النووي”.

وفي واشنطن، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن جون كيري “ممتن لاختياره لهذه الجائزة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمر يعود إلى “جهد دولي مع الأعضاء الآخرين من 5+1 والاتحاد الأوروبي”.

في الأعوام الماضية، منحت جائزة “تشاتام هاوس″ إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة المرشحة الحالية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، والزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومنظمة أطباء بلا حدود.