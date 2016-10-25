كلينتون تنتقد ترامب لتعليقاته عن الهجوم على “الدولة الإسلامية”





مانشستر (نيو هامبشير)/سانت أوجستين (فلوريدا)- رويترز- انتقدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون منافسها الجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين لقوله إن الهجوم الذي بدأ قبل أسبوع لاستعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية” يسير بشكل سيء.

وقالت كلينتون في مؤتمر انتخابي في نيو هامبشير “إنه يعلن في الأساس الهزيمة حتى قبل أن تبدأ المعركة… إنه يثبت للعالم ما يعنيه أن يكون لدينا قائد أعلى غير مؤهل”.

وفي تغريدة على تويتر يوم الأحد قال ترامب “الهجوم على الموصل يتحوّل إلى كارثة كاملة. أخطرناهم (تنظيم الدولة بالهجوم) قبله بشهور. أمريكا تبدو بلهاء جداً”.

وتشن القوات العراقية والكردية، بدعم من الولايات المتحدة، هجوماً كبيراً على المنطقة المحيطة بالمدينة، وهي آخر معقل كبير لـ “الدولة الإسلامية” في العراق. واستعادت نحو 80 من القرى والبلدات التي تسيطر عليها “الدولة الإسلامية” منذ بداية الهجوم في 16 أكتوبر تشرين الأول، لكنها لم تهاجم بعد المدينة نفسها.

وكرر ترامب نفس الموقف خلال تجمع انتخابي عقده في سانت أوجستين بولاية فلوريدا يوم الاثنين، وحثّ فيه مؤيديه على التبكير بالإدلاء بأصواتهم.

وقال خلال التجمع “الآن.. نحن متورطون في الموصل. الخصم أصلب كثيراً مما كانوا يظنون. أتيح له وقت طويل جداً للاستعداد… الوضع مروّع مروّع. ما الذي دفعنا لإبلاغهم بأننا سنتدخل؟”.

وقد تستمر العملية أسابيع أو شهوراً. وشنّ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجمات مضادة يوم الاثنين في مناطق متفرقة في البلاد ضد الجيش العراقي والقوات الكردية، في محاولة منه لتشتيت التركيز على حملة الموصل.

ولمح ترامب الأسبوع الماضي، خلال مناظرته الأخيرة مع كلينتون، إلى أن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة على الموصل تم تنسيقه بحيث يساعد كلينتون في سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

وقبل أسبوعين فقط على الانتخابات، التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تتقدم كلينتون، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة الخارجية، على قطب الأعمال في نيويورك في استطلاعات الرأي. ويركز كلاهما على مجموعة صغيرة من الولايات المتأرجحة والتي قد تحسم السباق.