إنقاذ 2200 مهاجر قبالة ليبيا الاثنين والعثور على 16 جثة

روما- أ ف ب- أعلن خفر السواحل الإيطاليون إنقاذ نحو 2200 مهاجر الاثنين قبالة السواحل الليبية، مشيرين إلى العثور على جثث 16 آخرين من دون مزيد من التفاصيل.

وترفع هذه العمليات الجديدة إلى 10700 عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في تلك المنطقة خلال ثمانية أيام، وإلى 66 على الأقل عدد القتلى والمفقودين.

وخلال النهار الاثنين، وفيما شرعت نحو ستة سفن إنقاذ بإنزال آلاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة أو كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية، تم الإبلاغ عن 21 زورقا بدائيا قبالة السواحل الليبية.

وشاركت في عمليات الانقاذ سفينة وزورقان لخفر السواحل، ملحق مشارك في عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة المهرين، قارب صيد، أربع سفن تجارية مسيرة من خفر السواحل الإيطاليين، وسفن مؤجرة من المنظمات غير الحكومية الألمانية “يوجيند ريتيت”، “ميندين” و”سي آي”.

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس بري أنه تم العثور على 16 جثة على متن زوارق عدة، لكن أسباب مقتل هؤلاء المهاجرين غير معروفة.

وبحسب الأمم المتحدة، لقي 3700 شخص على الأقل مصرعهم خلال عمليات العبور العام الحالي.