وفاة رئيس أوروغواي الأسبق خورخي باتل عن 88 عاما

مونتيفيديو- د ب أ- توفي رئيس أوروغواي الأسبق، خورخي باتل، مساء الإثنين عن عمر بلغ 88 عاما، وفقا لمستشفى “ساناتوريو أمريكانو” في مونتيفيديو حيث كان يتلقى العلاج.

وتوفي السياسي الليبرالي إثر إصابة شديدة في الرأس تلقاها في وقت سابق هذا الشهر بعد سقوطه خلال لقاء سياسي في تاكواريمبو.

وكان باتل رئيسا لأوروغواي بين عامي 2000 و2005، وهي فترة كانت صعبة للبلاد مع إفلاس جارتها الأرجنتين.

وينحدر باتل من عائلة سياسية أنجبت ثلاثة رؤساء آخرين لأوروغواي، من بينهم والده لويس باتل بيريس الذي تولى المنصب بين عامي 1947 و1951، ومرة أخرى في عام 1955.