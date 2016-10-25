12 قتيلا في هجوم بمتفجرات في مانديرا شمال شرق كينيا

نيروبي- أ ف ب- اعلنت مصادر في الشرطة أن 12 شخصا على الاقل قتلوا ليل الاثنين الثلاثاء في هجوم بمتفجرات استهدف فندقا صغيرا في مدينة مانديرا في اقصى شمال شرق كينيا.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس “عثرنا على 12 جثة حتى الآن”. واضاف “ما زلنا نواصل البحث في المنطقة بمساعدة شرطة مكافحة الارهاب وكلاب مدربة”.

واكد جوب بورونجو المسؤول عن شرطة منطقة مانديرا لعدد من وسائل الاعلام الكينية هذه الحصيلة. واوضح المسؤول في الشرطة ان القتلى هم احد عشر رجلا وامرأة واحدة.

ووقع التفجير حوالى الساعة 03,30 (00,30 ت غ) في نزل “غيست هاوس بيشار”.

وهذا الهجوم هو الثاني في مانديرا خلال اقل من شهر. ولم تتبن اي جهة تفجير الثلاثاء لكن حركة الشباب الاسلامية المتطرفة تبنت الهجوم السابق الذي وقع في السادس من تشرين الاول/ اكتوبر.