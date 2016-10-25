القوات العراقية تؤكد استعادة قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار

بغداد- د ب أ- أعلنت خلية الإعلام الحربي بالعراق الثلاثاء أن القوات التابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على قضاء الرطبة 380/ كيلومترا غرب بغداد./

ووفقا لما ذكرته الخلية على موقعها الإلكتروني فإن القوات تطارد حاليا من تبقى من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في المنطقة.

من جانبه، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي تحرير قضاء الرطبة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق المبنى الحكومي للقضاء.

وكان مسلحون من تنظيم الدولة شنوا الأحد هجوما على القضاء من ثلاثة محاور ونجحت بالفعل في السيطرة على مبان مهمة قبل أن تصل تعزيزات عسكرية لدعم القوات بالمنطقة وتنجح في استعادتها.