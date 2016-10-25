سمية الخشاب تعلم الشباب طريقة تمييز الجمال الطبيعي عن البلاستيكي

القاهرة ـ أكدت الفنانة المصرية سمية الخشاب أن انتشار جراحات التجميل تسبب في زيادة حالات “الجمال المستعار” أو ظهور فكرة “الفتاة البلاستيك”.

وبعد الإلحاح عليها في برنامج “ثلاثي ضوضاء المسرح”، بالسؤال حول كيفية مساعدة الشباب للتمييز بين الفتاة الطبيعية والفتاة البلاستيكية، ردت ضاحكة “بالتجربة فقط”.

إلا أن جوابها الجريء تحول الى ارتباك ظاهر عليها، فسارع لاحتواء الامر ضاحكة وطالبت بالعودة للأسئلة الخفيفة والابتعاد عن الأسئلة المحرجة.