المطرب المصري نادر ابو الليف يعترف بإقامة علاقات غير شرعية

القاهرة ـ اعترف المطرب نادر أبو الليف بتناوله منشطات جنسية وإقامة أكثر من علاقة غير رسمية حسب تعبيره.

وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج “المتوحشة”، الذي تقدمه سالي عبدالسلام على قناة “النهار”: “اتجوزت مش رسمي كتير ماقدرش أحدد عددهم وإن الله حليم ستار”.

وأضاف: “مكانش عندي المقدرة إني أتجوز لأني مكنتش أقدر أفتح بيت، وكانت البنت بتقبل لظروف الحياة”، مشيراً إلى أن أول مرة تزوج بشكل غير رسمي كان يبلغ من العمر 23 عاماً.

أما عن تناوله للمنشطات الجنسية، أكد أنه تناولها مرة واحدة فقط، حيث أعطاه أحد أصدقائه ربع قرص، مشيرا إلى أنها تسببت في ارتفاع ضغطه بشكل كبير، فلم يكرر التجربة مرة أخرى.

يذكر أن نادر أبو الليف تزوج مرتين فقط بشكل رسمي، أولهما كانت الفنانة علا رامي، والتي تزوج منها لمدة عام واحد، وبعد انفصالهما تزوج من زوجته الحالية ورد الشام.