فنانة مصرية تصافح وزير الثقافة وهي تمسك الحذاء بيدها ـ فيديو

القاهرة ـ في واحد من المواقف المحرجة، سقطت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الشهير الراحل محمد نوح، أثناء صعودها سلم المسرح، لتسلم شهادة تكريم والدها بحفلة تكريم الفنانين المشاركين في الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر.

وكانت سحر ترتدي كعب عالي فزلت قدمها، وانكسر الحذاء مما اضطرها إلى خلعه وحمله في يديها وهي متوجهة لمصافحة وزير الثقافة حلمي النمنم.

وقابل الجميع على المسرح ما حدث بنوبة من الضحك، بينما شعرت سحر بإرتباك وإحراج شديدين.