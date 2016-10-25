صورة لمعلمة مصرية تضع قدمها فوق طالب تثير غضب النشطاء

القاهرة ـ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلمة مصرية تعاقب طالباً بوضع قدمها عليه بعد أن طرحته ارضا ، واثارت الصورة غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

تعود الأحداث إلى ، قيام الطالب بالتصفير فور دخول الأخصائية الاجتماعية للفصل فظنت أنه يسخر منها فاستدعته على الفور وطرحته أرضا ووضعت قدمها فوق صدره وهو ملقى على الأرض دون استجابة لصرخات وتوسلات الطالب الذي يعاني من مرض في قلبه.