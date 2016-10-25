لاعب يوفنتوس يهاجم حكم مواجهة ميلان

روما ـ يؤمن اللاعب ستيفانو ستيورارو، لاعب وسط نادي يوفنتوس أن قرار الحكم نيكولا ريزولي، بإلغاء هدف زميله بيانيتش في لقاء الميلان، كان مؤثراً، وضمن أسباب الخسارة التي تلقاها فريقه مساء السبت الماضي 0-1.

وألغى الحكم ريزولي، الهدف الذي سُجل بعد مرور نصف ساعة تقريباً من بداية الشوط الأول، لينجح الميلان في الشوط الثاني في حسم اللقاء لصالحه بهدف لوكاتيلي من تسديدة قوية.

وقال ستيورارو، في تصريحات متلفزة “القرار لم يكن سليماً ولكننا أكملنا اللقاء وقاتلنا حتى النهاية. قرار الحكم كان مؤثراً للغاية على نتيجة وشكل اللقاء”.

وأضاف ستيورارو “كنا سنتقدم بهدف في الوقت الذي نسيطر فيه تماماً على مجريات اللعب، وفجأة أصبحنا نبحث عن التعادل. قدمنا مباراة قوية بصرف النظر عن النتيجة وهو الأمر الذي يرضينا”.

وعن لقاء سامبدوريا المقبل، أوضح ستيورارو “مواجهة صعبة، لأنهم سيحاولون إغلاق كافة المنافذ أمامنا، ولديهم لاعبين رائعين مثل موريل وكوالياريلا “.