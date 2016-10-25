دي بروين يدافع عن طريقة لعب جوارديولا

لندن ـ أكد كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، أن مدربه الإسباني بيب جوارديولا، طالب اللاعبين بالإيمان بطريقة لعبهم، والتمسك بها، رغم عدم تحقيق الفوز مؤخرًا.

وقال دي بروين، خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية “جوارديولا يطالبنا بأن نؤمن بطريقة لعب الفريق، لا يريدنا أن نشك”.

ولم يحقق السيتي أي فوز خلال آخر 5 مباريات، حيث تعادل الأحد الماضي أمام ساوثهامبتون 1-1.

وأضاف النجم البلجيكي “المدرب أراد أن يتأكد من تفضيلنا للطريقة التي نلعب بها الآن، هذه هي الرسالة، يوجد الكثير من المخاطر في طريقة لعبنا، ونحن نعلم ذلك”.

وتابع دي بروين “الفرق الأخرى تتأقلم علينا، ولكن الأمور ستكون جيدة في النهاية”.

وختم دي بروين حديثه بقوله “نستقبل الأهداف بسبب أخطاء اللاعبين، وإذا استطعنا الحد منها سيكون أفضل بالنسبة لنا، ونحن نعلم ذلك”.