تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على أكاديمية للشرطة في باكستان

إسلام أباد- واشنطن- رويترز- الأناضول- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم على أكاديمية للشرطة في مدينة كويتا الباكستانية قتل فيه مسلحون ملثمون ما لا يقل عن 59 شخصا وأصابوا أكثر من مئة.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد “هاجم ثلاثة انغماسيين من الدولة الإسلامية مساء الاثنين مركز تدريب للشرطة الباكستانية بمنطقة سرياب رود في مدينة كويتا غربي باكستان”.

وفي أغسطس آب أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم على حشد من المشيعين أمام مستشفى في كويتا مما أسفر عن مقتل 70 شخصا. لكن فصيل جماعة الأحرار التابع لحركة طالبان الباكستانية أعلن مسؤوليته عن نفس الهجوم.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي استهدف مركز تدريب للشرطة في مدينة كويتا.

وأعرب بيان أصدرته الوزارة مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجوم، وقدم العزاء لعائلات الضحايا.

وأكد البيان وقوف الولايات المتحدة إلى جانب باكستان حكومة وشعبا خلال “هذا الوقت العصيب”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل إلى جانب باكستان والشركاء الآخرين في المنطقة الذين يكافحون ضد تهديد الإرهاب.