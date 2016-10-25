الأمن الفلسطيني يعتقل خلية خططت لزعزعة الأمن في نابلس

نابلس- الأناضول- أعلن أكرم الرجوب، محافظ مدينة نابلس، (شمال الضفة الغربية الفلسطينية)، أن أجهزة الأمن، اعتقلت خلية خططت لـ”تهديد السلم الأهلي”.

وقال الرجوب في حديث لوكالة الأناضول، الثلاثاء: “تم اعتقال مجموعة خططت لزعزعة الأمن والسلم الأهلي، وما يزال العمل جاريا بما يخص التحقيق مع المعتقلين، وملاحقة آخرين ما زالوا فارين من قبضة الأمن”.

ورفض الرجوب الحديث بمزيد من التفاصيل حول الموضوع.

ونفى المسؤول الفلسطيني، صحة معلومات نشرها موقع صحفي محلي، نقلا عن “مصدر فلسطيني لم يكشف عن هويته”، وقال فيها إن الخلية خططت لتنفيذ اغتيالات بحق ثلاثة من قيادات حركة فتح.

وأضاف الرجوب: “ما نشر، هو معلومات منقوصة، الأجهزة الأمنية لم تدلِ بأي تصريح بهذا الشأن”.

وتشهد مدينة نابلس منذ نحو عام، حملة أمنية متواصلة، لملاحقة من تصفهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالخارجين عن القانون، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مطلوبين، وعنصري أمن.