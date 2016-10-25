مقتل أربعة في حادث بأكبر مدينة ملاهي في أستراليا

سيدني- رويترز- قالت الشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا الثلاثاء في إحدى الألعاب بأكبر مدينة ملاهي في أستراليا بعد أن أطاح خلل فني باثنين من الضحايا من العربة بينما حوصر اثنان آخران بداخلها.

وبثت وسائل إعلام صورا لأعداد كبيرة من عمال الإنقاذ في موقع الحادث بمدينة ملاهي دريموورلد في جولد كوست وهي المنطقة السياحية الرئيسية في ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا.

وقال جافين فولر وهو مسؤول بهيئة الإسعاف في كوينزلاند للصحفيين “أصيبت إحدى العربات بخلل فني مما أدى لقذف شخصين إلى خارجها وحوصر الاثنان الآخران بداخلها”.

وقالت الشرطة إن أعمار القتلى تتراوح بين أوائل الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات. وأضافت أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانوا من السكان المحليين أم سائحين.

وقالت دريموورلد في بيان إنها “تعمل بأسرع ما يمكن لمعرفة ملابسات الحادث”. وأضافت يعملون عن كثب مع أجهزة الطوارئ والشرطة.

وتابع البيان “الأولوية لدى دريموورلد وتركيزها على أسر ضحايا هذه المأساة وسنطلع الناس على المستجدات بمجرد توافر المعلومات”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت قد ظهرت مشاكل بهذه اللعبة من قبل قال تود ريد المفتش بشرطة كوينزلاند “لا أدري لكن هذا سيكون جزءا من التحقيق… نعمل مع مدينة الملاهي حاليا لمحاولة تحديد كيف وقع هذا الحادث المفجع.”