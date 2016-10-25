بيغوفيتش من طهران: التطرف باسم الدين يضر بالاسلام

طهران- الأناضول- قال رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك “بكر عزت بيغوفيتش”، إن التطرف الذي يُرتَكَبُ باسم الإسلام، يضر بالإسلام في المقام الأول.

وأضاف بيغوفيتش في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، أن الإسلام هو دين السلام، وأن الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام لا علاقة لها بالدين الحنيف.

وحول الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الإيرانيين قال بيغوفيتش: “في المستقبل القريب، سنشهد تطورًا سريعًا في العلاقات الثنائية بين إيران والبوسنة والهرسك. إن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا جيدة. نحن نرحب بالاتفاق النووي الذي سيعطي الفرصة لتطوير العلاقات مع إيران”.

وكشف بيغوفيتش أنه سيوقع اليوم مع الجانب الإيراني على مذكرات تفاهم توفر تطوير التعاون بين شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة في كلا البلدين، موضحًا أن الجانبين اتفقا أيضًا على تطوير التعاون في مسائل تتعلق بالحرب ضد الإرهاب ومكافحة التطرف.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العلاقات بين البلدين شهدت تراجعا على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران، لكن الظروف الحالية مناسبة لتنمية العلاقات البينية.

وأكّد روحاني على أهمية زيادة التعاون في مجال القطاع الخاص وتطوير العلاقات الاقتصادية، مشددًا على أهمية تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات في قطاعي السياحة والبحث العلمي.

ولفت روحاني إلى أن الجانبين سيشكلان في العاصمة البوسنية “سراييفو” لجنة مشتركة في ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتنسيق القضايا التي نوقشت.

ومن المتوقع أن يجري زعيم البوسنة والهرسك بكر بيغوفيتش، الثلاثاء، زيارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.