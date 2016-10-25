القوات العراقية تستعيد قريتين شرق الموصل

نينوى - الأناضول - تمكنت القوات العراقية، الثلاثاء، من استعادة قريتين ضمن المحور الشرقي لمدينة الموصل، والذي يشرف عليه جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الرائد في قيادة عمليات نينوى سعيد اللهيبي، ان “جهاز مكافحة الارهاب تمكن من استعادة قريتي “خزنة” و”طوب زاوا” ضمن العمليات العسكرية الدائرة في محور خازر، شرق مدينة الموصل”.

وأوضح اللهيبي، أن “القوات العراقية تواصل تقدمها في هذا المحور وصولاً الى مدخل الموصل من الجهة الشرقية”.

واضاف اللهيبي ان “500 عائلة نزحت من هذه القرى باتجاه المخيمات الموجود في الخازر بعد اشتداد العمليات العسكرية في الجهة الشرقية من مدينة الموصل، وهم من سكنة قرى خزنة وطوب زاوا وبازوايا والموفقية”.

وانطلقت الحملة العسكرية لاسعادة الموصل، فجر الإثنين الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.