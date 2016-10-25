السعودية: مطلوب أمنياً على قائمة الـ 85 يسلم نفسه

الرياض - د ب أ – أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن أحد المطلوبين أمنياً ضمن قائمة تضمن 85 مطلوباً ، التي أعلنت عنها المملكة عام 2009 ، قام بتسلم نفسه في الخامس من تشرين أول/ أكتوبر الحالي ، بحسب رغبته.

وقال اللواء منصور التركي في بيان الثلاثاء نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن المطلوب للجهات الأمنية أسامة علي عبدالله دمجان المعلن اسمه على قائمة 85 في شباط/ فبراير 2009 بادر بالاتصال بالجهات الأمنية بالمملكة ، مبدياً رغبته في العودة وتسليم نفسه للجهات الأمنية .

وأوضح التركي أنه “تم ترتيب وتنسيق عودته ووصوله إلى المملكة في الخامس من تشرين أول/ أكتوبر الحالي ، مشيراً الى أنه” تم إخضاعه للفحص الطبي فور وصوله وترتيب التقائه بذويه”.

وقال اللواء التركي إن “تسليم أسامة علي عبدالله دمجان يأتي في إطار الجهود الأمنية الرامية لمتابعة المطلوبين للجهات الأمنية خارج المملكة ودعوتهم للعودة إلى الوطن وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية”.

وأوضح المتحدث أن المطلوب دمجان سيتم معاملته وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، كما جدد اللواء التركي” دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين والمغرر بهم، ممن اتضحت لهم الرؤية حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفساد إلى العودة إلى رشدهم، والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم أدوات يحقق بها أهداف أعداء الدين والوطن والمبادرة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية”.