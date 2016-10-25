مقتل 8 على الاقل من القوات الافغانية في هجوم لطالبان شرقي البلاد

كابول - د ب أ – ذكر مسؤولون أن ثمانية على الاقل من قوات شرطة الحدود الافغانية قتلوا، كما أصيب اثنان آخران، بعد أن قامت عناصر من حركة طالبان فجر الثلاثاء، بمهاجمة موقع أمامي في منطقة تورخام الحدودية في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

وقال أحمد علي، العضو فى مجلس إقليم نانجارهار : “تم اجتياح الموقع الامامي لفترة قصيرة، واستولت طالبان على جميع الاسلحة والمعدات التي تركت”.

من ناحية أخرى، أكد عطا الله خويجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار، وقوع الهجوم، إلا انه لم يتحدث عن عدد الضحايا.

وأضاف أن “القوات الافغانية استعادت السيطرة على الموقع الامامي”.

يذكر أنه إلى جانب عناصر طالبان التي تقاتل القوات الافغانية في نانجارهار وفي أنحاء البلاد، يعتبر الاقليم جيبا يتركز فيه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أيضاً.