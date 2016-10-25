شاحنة ملغومة يقودها انتحاري تقتحم قاعدة للقوات الأفريقية في الصومال

مقديشو -رويترز – قالت حركة الشباب الصومالية وضابط شرطة، إن شاحنة ملغومة يقودها انتحاري من الحركة اقتحمت قاعدة عسكرية تابعة لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الثلاثاء، في محيط بلدة بلدوين شمالي العاصمة.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب، “اقتحم مجاهد يقود شاحنة ملغومة قاعدة جيبوتي في بلدوين” مكرراً بذلك تعليقات ضابط شرطة محلي.

وأرسلت جيبوتي جنوداً ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.