وزراء دفاع 13 دولة يلتقون اليوم في باريس لبحث معركة الموصل

باريس - د ب أ- يلتقي وزراء خارجية 13 دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في اجتماع يعقد الثلاثاء في باريس، لتقييم ما تم إنجازه في إطار عملية تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة التنظيم.

ومن المتوقع أن يترأس وزيرا دفاع كل من فرنسا والولايات المتحدة الاجتماع، الذي يشارك فيه أيضاً وزراء دفاع ألمانيا والنرويج وإسبانيا وأستراليا والدنمارك وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا ونيوزيلندا وكندا.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في افتتاح الاجتماع بعد ظهر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن العراق وتركيا لن يشاركا في الاجتماع، بعد نشر الدولتين بيانات متضاربة حول ما إذا كانت القوات التركية مشاركة في معركة الموصل التي انطلقت في السابع عشر من تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وفرنسا واحدة من أبرز الدول المشاركة في عملية الموصل، حيث تقدم دعماً مدفعياً وتقوم بمزيد من عمليات القصف الجوي في المنطقة. وتنفذ فرنسا غارات في العراق في إطار التحالف ضد تنظيم الدولة منذ عام 2014 .

واستضافت باريس الأسبوع الماضي اجتماعاً لوزراء خارجية دول التحالف شارك فيه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في مسعى لحشد دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمساعدة في تغطية تكلفة عملية الموصل.