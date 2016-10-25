عمار الحكيم يطالب تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق

بغداد- د ب أ – دعا عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الثلاثاء، الحكومة التركية الى سحب قواتها من الأراضي العراقية في الموصل.

وقال الحكيم ، خلال لقائه مع مبعوث الرئيس الاميركي للتحالف الدولي بيرت ماجورك، إن “معركة الموصل معركة وطنية امتزجت بها كل الدماء العراقية من مختلف المكونات وهي معركتهم وحدهم مع من اغتصب أرضهم”.

وأضاف ” نطالب القوات التركية بالانسحاب من العراق لأن وجود القوات التركية خلاف رغبة وموافقة الحكومة العراقية الشرعية خرق للسيادة العراقية لا يسقط بالتقادم”.

وأشار إلى أن ما طلبه العراق من تركيا هو التدريب والتسليح وتركيا ليست استثناء عن باقي الدول لتدخل بقواتها إلى العراق في تحد للإرادة العراقية وسيادة البلد.