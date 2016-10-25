رئيس اليمن والغنوشي وسوار الذهب بالدوحة للعزاء في أمير قطر الأسبق

قطر - الأناضول – لليوم الثاني على التوالي، يتوافد قادة ومفكرون ومسؤولون عرب لتقديم العزاء بوفاة أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

ووصل الدوحة صباح اليوم لتقديم واجب العزاء كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ، وشهاب بن طارق آل سعيد، مستشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والامير مولاي رشيد ممثل الملك محمد السادس عاهل المغرب.

كما وصل إلى الدوحة في وقت متأخر من مساء أمس لتقديم العزاء الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، والمشير عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس الأسبق لجمهورية السودان ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

وقالت وكالة الانباء القطرية أن كلاً من هادي وآل سعيد وممثل ملك المغرب، وسوار الذهب، قدموا التعازي اليوم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، في قصر الوجبة بالدوحة .

وكان كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، قد قاموا بزيارة للدوحة مساء أمس لتقديم واجب العزاء.

وتعد هذه أول زيارة للعاهل السعودي لقطر منذ توليه الحكم في 23 يناير/كانون الثاني 2015.

وجرت الإثنين، مراسم دفن أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، في مقبرة الريان غرب العاصمة الدوحة.

وعن عمر ناهز الـ84 عاماً، توفي الأحد، الشيخ خليفة، وهو جد الأمير الحالي، الشيخ تميم بن حمد، وسادس حكام قطر.

وتم دفن الشيخ خليفة، الذي يلقب داخل قطر بـ”الأمير الأب”، في مسقط رأسه بالريان، بحضور أمير قطر، ووالده الشيخ، حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق.

وشارك في مراسم الدفن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس)، ونائبه إسماعيل هنية.

وأدى صلاة الجنازة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، ورئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعدد من الوزراء والسفراء من بينهم سفير تركيا لدى قطر، أحمد دميروك، وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وأعلن الديوان الأميري في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن أمير قطر، ووالده الشيخ حمد بن خليفة، سيستقبلان المعزين بالفقيد في قصر “الوجبة العامر”، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

واول أمس، أمر الشيخ تميم بن حمد بإعلان الحداد العام على الراحل لمدة ثلاثة أيام في كافة أنحاء الدولة.

والأمير الراحل هو سادس حكام قطر؛ حيث تولى الحكم خلال الفترة بين عامي 1972 و1995.