قوات التحالف تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين وقوات صالح بمحافظتي صنعاء وحجة

صنعاء - د ب أ – استهدفت مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء، مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحافظتي صنعاء وحجة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”إن مدفعية التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات “الميليشيات الانقلابية” في منطقتي حرض وميدي بمحافظة حجة (123 شمال غرب صنعاء)، ما أدى إلى تدمير دبابة ومدفع ومخزن سلاح.

وأضاف أن طيران التحالف نفذ غارات جوية نوعية استهدفت تعزيزات تابعة “للميليشيات الانقلابية” بمنطقة نهم (40 كلم شرق صنعاء)، ما أدى إلى “سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير دبابتين ومدفع وعيارات مختلفة “.