الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية حول الموصل

جنيف - رويترز – قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء، إنه تلقى تقارير أولية عن عشرات عمليات القتل التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية حول الموصل في الأسبوع المنصرم، فضلاً عن معلومات جديدة تعزز الاعتقاد بأن المقاتلين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة دورية للأمم المتحدة في جنيف، إن قوات الأمن العراقية عثرت على جثث 70 مدنياً عليها إصابات بالرصاص في قرية تلول ناصر في 20 أكتوبر تشرين الأول كما وردت تقارير عن قتل 50 شرطياً سابقاً خارج مدينة الموصل يوم الأحد.

وأضاف أن التقارير التي وردت من مصادر متعددة استخدمت في الماضي يصعب التحقق منها ومن ثم يجب التعامل معها على أنها أولية وليست نهائية.

وفي قرية السفينة على بعد حوالي 45 كيلومتراً إلى الجنوب من الموصل قتل 15 مدنياً، وألقيت جثثهم في نهر في محاولة لبث الرعب وربط ستة رجال أقارب فيما يبدو لزعيم عشائري يقاتل الدولة الإسلامية بعربة وتم جرهم حول القرية.

وقال كولفيل إن هناك تقارير تفيد بأن مقاتلي الدولة الإسلامية قتلوا بالرصاص أيضاً، ثلاث نساء وثلاث فتيات وأصابوا أربعة أطفال آخرين بسبب سيرهن ببطء خلال ترحيل قسري نتيجة إعاقة أحد الأطفال.