اعتقال أحد أقرباء الرئيس العراقي الأسبق لمشاركته بأحداث كركوك الأمنية

العراق - الأناضول- أعلن قائد شرطة الاقضية والنواحي في محافظة كركوك(شمال)، الثلاثاء، عن اعتقال أحد أقرباء الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين بتهمة المشاركة مع تنظيم “الدولة الاسلامية” في الهجمات التي شهدتها المحافظة الجمعة الماضية.

وقال العميد سرحد قادر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام المحلية اليوم، إن “القوات الامنية اعتقلت المدعو نزار حمود عبد الغني ابن خال صدام حسين(الرئيس العراقي الاسبق) في حدود قضاء داقوق جنوب كركوك”.

واضاف قادر ان “عبد الغني اعتقل داخل صهريج مخصص لنقل الماء، وضبط بحوزته 4 بنادق،وذخيرة، وعدد من القنابل والمتفجرات”،لافتاً الى ان “المعتقل هو احد المشاركين في الهجمات التي طالت مقار ومبانٍ حكومية الجمعة الماضية في كركوك”.

وأوضح ان “المعتقل كان يعمل سابقاً ضابطاً في جهاز الامن الخاص، واشقائه يعملون حالياً مع تنظيم الدولة جنوب غربي كركوك”.

وأعلن نجم الدين كريم محافظ كركوك(شمال)، الاحد، الماضي مقتل 60 عنصراً من تنظيم “الدولة” خلال الاشتباكات التي اندلعت فجر الجمعة الماضية بين مسلحي التنظيم والقوات الأمنية جنوب غربي المدينة.

وشّن مسلحو تنظيم “الدولة” بينهم انتحاريون وقناصون ، هجمات منسفة على مديرية شرطة كركوك، ومركز شرطة العدالة، ومركز شرطة دوميز، ومقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومحطة كهرباء الدبس.

وتسيطر قوات البيشمركة على محافظة كركوك التي يقطنها خليط من الكرد والتركمان والعرب.