مئات المحتجين في صنعاء ضد الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن

صنعاء - أ ف ب – اعتصم مئات اليمنيين الثلاثاء في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، محملين الامم المتحدة ومبعوثها اسماعيل ولد الشيخ احمد مسؤولية المشاركة في “قتل اليمنيين” في النزاع منذ 19 شهراً.

وأفاد شهود ان المحتجين تجمعوا امام فندق ينزل فيه المبعوث الموجود حالياً في صنعاء، في مسعى لم يحقق بعد مبتغاه، لإعادة تفعيل الهدنة واستئناف مشاورات السلام بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة، وقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وردد المحتجون متوجهين للمبعوث، عبارات “ارحل ارحل من ارض اليمن”، متهمين اياه بأنه “متعاطف مع آل سعود”. كما رفعوا لافتات جاء فيها “الامم المتحدة ومجلس الامن مشاركون في قتل اليمنيين”.

وحمل المحتجون صوراً لضحايا الغارات التي طالت في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، قاعة عزاء في صنعاء، وأدت الى مقتل 140 شخصاً واصابة 525. وفي حين نفى التحالف بداية مسؤوليته، اقر فريق التحقيق بان التحالف نفذ الغارات بناء على معلومات مغلوطة.

وردد المحتجون ان “العدوان يتسبب في قتل الابرياء”، في اشارة الى التحالف الذي بدأ عملياته في اليمن نهاية آذار/مارس 2015.

وأوردت وكالة انباء “سبأ” التابعة للمتمردين، ان المحتجين انتقدوا “صمت المبعوث الاممي عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الأبرياء من أبناء الشعب اليمني”، وطالبوا “مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالعمل على وقف العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني”.

ونقلت عن بيان باسم المحتجين، ان المبعوث “تعمد عرقلة سير المفاوضات”، داعين اياه لأن “ينقل بمصداقية ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان وانتهاكات إلى المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة”.

ومن المقرر ان يغادر المبعوث الدولي صنعاء في وقت لاحق اليوم.

وأفاد الشهود ان المحتجين تفرقوا بعد اكثر من ساعة. وتخلل التجمع اجراءات امنية شملت قيام مسلحين بقطع الطرق المؤدية للفندق.

وتأتي زيارة ولد الشيخ احمد الى اليمن بعد اقل من اسبوع على هدنة لمدة 72 ساعة بين أطراف النزاع، بدأت منتصف ليل الاربعاء الماضي. وشابت الهدنة خروقات عدة منذ الساعات الاولى، كما ان دعوة ولد الشيخ لتجديدها لم تلق آذاناً صاغية من اي جهة.

وأدى النزاع في اليمن الى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 الفا منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.