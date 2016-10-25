حلف الناتو يطلق طائرات مراقبة ضد “الدولة” في سوريا والعراق

بروكسل - د ب أ – أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج الثلاثاء، أن الحلف بدأ تشغيل طائرات مراقبة لدعم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق .

وطالما تحفظ الحلف العسكري إزاء المشاركة المباشرة في العمليات ضد الدولة، ولكنه وافق خلال قمته في وارسو في تموز/يوليو الماضي على المساعدة فيها بطائرات مراقبة مزودة بنظام إنذار مبكر وسيطرة محمول جواً وبمدربين عسكريين .

وقال ستولتنبرج في بروكسل إن “رحلة المراقبة الأولى بنظام إنذار مبكر وسيطرة محمول جواً لحلف الناتو من أجل دعم التحالف الذي يحارب “الدولة” قد جرت الأسبوع الماضي ، في 20 تشرين أول/أكتوبر”.

وأضاف أنه سوف يتم تنفيذ طلعات جوية أخرى ، دون الإدلاء بتفاصيل.

وأشار ستولتنبرج إلى أن العملية سوف تساعد في توفير “صورة جوية أفضل وتوفير المراقبة والمعلومات” للقوات الدولية للتحالف. وأضاف أن ذلك سوف يساعد على زيادة تأمين الأجواء وسط الوضع “المعقد والعسير” في سوريا والعراق.

كما ذكر ستولتنبرج أن تدريب الناتو لجنود عراقيين ،والذي يتم حالياً في الأردن، سوف يمتد إلى العراق نفسه خلال الشهور المقبلة.