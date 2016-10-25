الخارجية التونسية: السويد تعيد فتح سفارتها بعد 14 عاماً من الإغلاق

تونس- د ب أ – أعلنت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء، عن إعادة فتح السفارة السويدية بتونس بعد إغلاقها عام 2002 خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأفادت الخارجية بأن إعادة فتح السفارة سيتم خلال زيارة وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم لتونس، بدءاً من اليوم وتستمر حتى يوم الإربعاء.

وحسب السفير السويدي المعتمد لدى تونس والمقيم حالياً في ستوكهولم فريديرك فلورن ، فإن قرار غلق السفارة يعود إلى توتر العلاقات بين البلدين في عقد التسعينات بسبب وضع حقوق الإنسان في تونس بجانب أسباب مالية.

وتلتقي والستروم خلال الزيارة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وعدداً من المسؤولين.

وقالت الخارجية إن الزيارة ستعزز دعم السويد للانتقال الديمقراطي في تونس، ومساعدتها على تجاوز التحديات خلال هذه المرحلة خاصة على المستوى الاقتصادي.

وتأتي الزيارة بعد أشهر من الزيارة التي قام بها الرئيس الباجي قايد السبسي إلى ستوكهولم في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وتم الاتفاق خلالها على إعادة فتح السفارة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وكانت السلطات السويدية قررت قبل تلك الزيارة رفع تحذير السفر لمواطنيها الى تونس إثر أحداث سوسة الإرهابية التي أودت بحياة 38 سائحاً أجنبياً في حزيران/يونيو الماضي 2015.