فرنسوا هولاند يدعو الى استباق تبعات سقوط الموصل

باريس - أ ف ب – دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء، التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، الى “استباق تبعات سقوط الموصل” في شمال العراق، محذراً بصورة خاصة من “عودة المقاتلين الاجانب” الى بلادهم او انكفائهم الى سوريا.

وقال هولاند لدى افتتاح اجتماع لوزراء دفاع الدول الرئيسية في التحالف ضد الجهاديين في باريس، ان “استعادة (الموصل) ليست هدفاً بحد ذاتها. علينا منذ الآن استباق تبعات سقوط الموصل” التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2014، مشدداً على التحديات السياسية والانسانية والامنية التي يطرحها الهجوم لاستعادة المدينة.