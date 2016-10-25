موظفو “أونروا” بغزة يعلنون “قرارات تصعيدية” ضد إدارتها

غزة - الأناضول – أعلن اتحاد الموظفين، في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الثلاثاء عن “قرارات تصعيدية”، احتجاجاً على قرارات إدارة الوكالة الخاصة، بمطالب الموظفين.

وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر “أونروا” بغزة:” الاتحاد قرر إغلاق المقرات الرئيسية للوكالة الدولية في الضفة وغزة الأربعاء والخميس″.

وأضاف:” الاستعلاء والغطرسة من قبل إدارة الوكالة، مرفوض من قبل الكل الفلسطيني”.

وطالب الهندي، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل “العاجل لإنهاء كافة المشاكل التي ستخلف نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني”.

ويقول اتحاد الموظفين في بيان سابق له، إن الوكالة الأممية تُقلص خدماتها المقدمة للاجئين، وترفض تعيين موظفين جدد محل آخرين متقاعدين.

لكن إدارة أونروا تنفي هذه الاتهامات وتقول إن التبرعات المالية من الدول المانحة، لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر، والاحتياجات الإنسانية.