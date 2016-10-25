الأمم المتحدة تبدي قلقها من “عقاب جماعي” للعرب في كركوك

أربيل - رويترز – عبرت الأمم المتحدة عن قلقها الثلاثاء، من إجبار السلطات الكردية 250 عائلة نازحة من العرب السنة على مغادرة كركوك بعد هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على المدينة الخاضعة لسيطرة الأكراد ووصفت الخطوة بأنها “عقاب جماعي”.

وقالت ليز جراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، إن هذا الإجراء جاء قبل أيام من نزوح جماعي متوقع في مدينة الموصل بشمال العراق حيث تشن القوات العراقية هجوماً ضد الدولة الإسلامية بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.