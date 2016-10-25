فرنسا تعتزم هدم منشآت مخيم كاليه تزامنا مع عمليات إجلاء المهاجرين

كاليه- د ب أ- واصلت السلطات الفرنسية الثلاثاء عملية تسجيل ونقل المهاجرين المتواجدين في مخيم بالقرب من مدينة كاليه شمال فرنسا، حيث تعتزم هدم منشآت المخيم المؤقت تباعا مع المضي في عمليات الإجلاء.

واحتك المهاجرون المصطفون لتسجيل أسمائهم صباح الثلاثاء مع رجال الشرطة، ولكن متحدثا محليا قال إن ذلك لم يسفر عن إصابات. ولم تقع مواجهات عنيفة أيضا مع الشرطة خلال الليل، قبيل بدء اليوم الثاني من عملية تستغرق أسبوعا لتفكيك مخيم المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه سوف يتم زيادة تدابير التحكم في المنطقة لمنع إقامة مخيمات غير مشروعة أخرى على الساحل الفرنسي.

وتم نقل 1918 شخصا بالغا و400 قاصر غير مصحوبين بعائلاتهم من المخيم في اليوم الأول من العملية الحكومية أمس الاثنين . وتم نقل هؤلاء إلى مراكز بأنحاء فرنسا يتمكن المهاجرون خلال التواجد بها من تقديم طلبات اللجوء.

وحسب تقديرات الحكومة ومنظمات غير ربحية ، كان ما بين 6500 شخص و8000 شخص يعيشون في المخيم بالقرب من كاليه، ومن بينهم كثيرون يأملون في عبور القنال الإنجليزي والوصول إلى بريطانيا. ولكن عملية العبور أصبحت أكثر خطورة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة عند بوابة النفق الذي يمر أسفل القنال وعلى طول الطرق السريعة حيث يحاول البعض الاختباء في صناديق الشاحنات لمحاولة العبور.