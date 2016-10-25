مقتل إسرائيلي في حادث إطلاق نار على الحدود المصرية

القدس المحتلة- الأناضول- قُتل إسرائيلي في حادث إطلاق نار، على الحدود الإسرائيلية المصرية، متأثرا بإصابته في وقت سابق الثلاثاء، دون أن تتضح تفاصيل الحادث.

وقالت إذاعة “الجيش الإسرائيلي”، إن الإسرائيلي المصاب، لقي مصرعه، بعد ساعات من إصابته.

وأضافت إن القتيل، كان يعمل موظفا مدنيا لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية، في ترميم السياج المقام على الحدود الإسرائيلية المصرية.

واستبعدت الإذاعة أن يكون الحادث متعمدا.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال في تصريح سابق أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “سُمع صوت إطلاق نار في منطقة (جبل حريف) على الحدود المصرية من جهة الأراضي المصرية، ويبدو أن هناك مصابا في الحادث”.