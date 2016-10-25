وفد الحوثي وصالح يؤكد تسلمه مقترحا أمميا للحل السياسي في اليمن

صنعاء- د ب أ- أكد وفد جماعة الحوثي والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الثلاثاء، تسلمه مقترحا رسميا باسم الأمم المتحدة يشمل حلا سياسيا في البلاد، أثناء لقائه بالمبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.

وقال بيان صادر عن الوفد، أطلعت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه، إن المبعوث الأممي سلمه رسميا مقترحا باسم الأمم المتحدة على اعتبار أنه حل شامل وكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية وغيرها.

وأشار البيان إلى أن تسليم المقترح جاء على أن يمثل أرضية للنقاش على طاولة المفاوضات، “وفي هذا الصدد أكد المبعوث على تسليمه نسخة مطابقة من المقترح للطرف الآخر في الرياض في نفس الساعة عبر فريقه المتواجد هناك، وعليه فإننا نشير إلى أننا سنقوم بدراسته مع القيادة السياسية واتخاذ الموقف اللازم بشأنه”.

وأضاف البيان، أن “وفد الحوثيين وصالح أكد للمبعوث الأممي خلال اللقاء معه ظهر يوم أمس الاثنين، عن استيائه جراء أدائه فيما يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمهامه في اليمن”.

وقال البيان، “بدلا عن العمل الجاد على رفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح الأجواء يتم تضليل الرأي العام الخارجي من خلال الدعوة إلى هدنات متكررة لإيهامه بالتحرك لتخفيف المعاناة رغم أن ذلك في الحقيقة لاوجود له سوى في القنوات والفضائيات وبيانات الأمم المتحدة وليس له وجود على أرض الواقع″.

وأشار إلى “عدم اتخاذ موقف عملي ومسؤول تجاه مئات المجازر والمذابح التي يرتكبها العدوان (التحالف) بحق الشعب اليمني على مدى عام وسبعة أشهر على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم واخرها أم الجرائم مجزرة الصالة الكبرى التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى وإلى التعاطي اللامسؤول للأمم المتحدة تجاهها”.

ولفت إلى محاولة نقل البنك المركزي من صنعاء “التي يقوم بها بتواطؤ وغطاء من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهدف زيادة التحديات والتعقيدات على الشعب اليمني إمعانا في إيذائه وتضييق الخناق عليه بما يعمل على تركيعه وفرض خيار الاستسلام عليه والذي لن يحصل ولن يكون مهما كانت التحديات”.

وأفاد البيان بأن “الشعب يحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه الوقف الفوري للعدوان الغاشم ورفع الحصار المفروض عليه بكل أشكاله ورفض التعاطي مع قرار نقل البنك المركزي اليمني، و على سرعة فتح الأجواء وعودة العالقين وتوفير رحلات عاجلة لإنقاذ جرحى مجزرة الصالة الكبرى وغيرها من مجازر العدوان فورًا”.