مصرع ستة أردنيين واصابة 37 آخرين بحادث سير في الأردن

عمان- أ ف ب- اعلن مصدر رسمي أردني مصرع ستة أشخاص واصابة 37 اخرين بجروح مختلفة بحادث سير وقع الثلاثاء في شمال الأردن.

ووقع الحادث على طريق إربد-المفرق، (75 كلم شمال عمان) على مقربة من الحدود الأردنية السورية.

وقال العميد فريد الشرع الناطق باسم مديرية الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن “ستة أشخاص بينهم سيدة توفوا واصيب 37 اخرون بينهم اثنان مصريان واثنان سوريان في انقلاب باص على طريق إربد-المفرق اليوم (الثلاثاء)”.

واضاف ان “كوادر الدفاع المدني تدخلت واسعفت المصابين ونقلتهم الى مستشفيي الملك عبد الله المؤسس والامير راشد العسكري في محافظة اربد من أجل تلقي العلاج اللازم”.

وحوادث السير من ابرز اسباب الوفيات في الأردن. وهي تحدث بسبب سوء احوال الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى مصرع 688 شخصا واصابة أكثر من 14 الفا آخرين في اكثر من 100 الف حادث سير العام الماضي.