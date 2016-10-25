الفنان سمير غانم ينقل إلى المستشفى على وجه السرعة والجميع يتكتم على حالته الصحية

القاهرة ـ تعرّض الفنان المصري سمير غانم لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما ترفض أسرته الإعلان عن تفاصيل حالته الصحية.

وصرّحت الفنانة رجاء الجداوي أن حالة الفنان أصبحت مستقرة، بشكل كبير من دون أن تذكر أي تفاصيل.

وقال الفنان طلعت زكريا إنه لم يستطع التواصل مع الفنان المصري الكبير، لكنه علم أنه دخل المستشفى لإجراء عملية قسطرة للقلب، مضيفاً في تصريحات صحافية أن غانم أصيب بوعكة صحية مساء الاثنين، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

وفي إطار متصل، ذكر الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين أنه علم بنقل الفنان الكوميدي الكبير إلى المستشفى، ويسعى حالياً للتواصل مع أسرته لمعرفة تفاصيل حالته، فيما ذكرت الفنانة فيفي عبده أنها علمت بخبر نقل سمير غانم للمستشفى من دون معرفة أي تفاصيل حول حالته الصحية.