وفاة والدة ماجدة الرومي

بيروت ـ أعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وفاة والدتها السيدة ماري، أرملة الفنان حليم الرومي، بعد صراع طويل مع المرض.

ماجدة الرومي، نشرت صورة لوالدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “من نحبهم لا يرحلون بل هم يمرّون في حياتنا كل يوم من دون أن نراهم أو نسمعهم، لكنّهم الى جانبنا دائماً. لا نزال نحبهم ونشتاق اليهم ونقدرهم”.

يذكر أن ماجدة الرومي، كانت قد تعرضت لكسر في قدمها مؤخرًا وقامت بتأجيل كافة التزامتها الفنية وتبعه مرض والدتها.