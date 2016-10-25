عادل إمام ينفي إساءته للسعودية

القاهرة ـ أجرى الفنان المصري عادل إمام مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال استضافته للفنانة رجاء الجداوي، طلب فيها من مقدم البرنامج أن يوضح حقيقة ما قيل عن كونه أساء للمملكة العربية السعودية عبر الإنترنت.

وأوضح “الزعيم” أنه رجل عروبي، ويكن كل الحب والود للشعب السعودي والحكومة السعودية، نافياً أن يكون لديه أي حساب على “تويتر”.

الغريب أن عادل إمام لم يكن يعرف الفرق بين “تويتر” وتطبيق “واتساب”، حيث كان يعتقد أن الكلام المسيء كتب من خلال “واتساب”، بعدما قال “يا عمرو أنا معنديش واتساب”، ما جعل مقدم البرنامج يوضح له أن ما يقصده هو “تويتر” وليس “واتساب”، إلا أن عادل إمام أكد أنه لا يستطيع التعامل مع هذه الأشياء، حسبما ذكر موقع “العربية نت.

كما أكد الزعيم أن ما كتب على لسانه أزعجه وأساء إليه، خاصة أن أبناء الملك سلمان هم أصدقاء له. وأوضح أنه أجرى اتصالا بالسفير السعودي بالقاهرة، وشرح له حقيقة الأمر، وأكد له السفير أنهم علموا أن لا علاقة له بكل ما كتب عبر “تويتر”.