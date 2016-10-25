شابّ أردني يموت قبل 3 أيام من زفافه بحادث سيارة خلال توزيع بطاقات عرسه
Oct 25, 2016
عمان ـ كان من المفترض ان يقيم حفل زفافه بعد 3 أيّام، لكنّ إرداة الله لم تشأ لذلك، فقد توفي الشاب الاردني صدام عبداللطيف الحوراني وهو يقوم بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة إربد شمالي الأردن.
وقال أحد أقارب الشاب لموقع “إرم نيوز″ الثلاثاء، إن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما وتوفي إثر حادث سير مؤسف في محافظة إربد، عندما كان يقوم بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه الذي كان سيقام الجمعة المقبل.
وأضافوا أنه ستتم مراسم تشييع جثمان الشاب صدام في محافظة إربد.
من جانبه، أكد مصدر في الدفاع المدني أن كوادر الدفاع المدني نقلت على الفور الشاب إلى مستشفى الأميرة بسمه لكنه كان فارق الحياة.
رحم الله العريس وصبر أهله
( المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي )
– الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء -
ولا حول ولا قوة الا بالله
رحم الله الصدامين .. العريس الصغير والبطل الكبير.