شابّ أردني يموت قبل 3 أيام من زفافه بحادث سيارة خلال توزيع بطاقات عرسه

عمان ـ كان من المفترض ان يقيم حفل زفافه بعد 3 أيّام، لكنّ إرداة الله لم تشأ لذلك، فقد توفي الشاب الاردني صدام عبداللطيف الحوراني وهو يقوم بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة إربد شمالي الأردن.

وقال أحد أقارب الشاب لموقع “إرم نيوز″ الثلاثاء، إن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما وتوفي إثر حادث سير مؤسف في محافظة إربد، عندما كان يقوم بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه الذي كان سيقام الجمعة المقبل.

وأضافوا أنه ستتم مراسم تشييع جثمان الشاب صدام في محافظة إربد.

من جانبه، أكد مصدر في الدفاع المدني أن كوادر الدفاع المدني نقلت على الفور الشاب إلى مستشفى الأميرة بسمه لكنه كان فارق الحياة.