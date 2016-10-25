سامسونغ تغازل عملائها بتخفيضات لتجاوز أزمة “غالاكسي نوت7″

لندن ـ أعلنت شركة ” سامسونغ إلكترونيكس” عن تخفيضات وحوافز لعملائها بعد أزمة اشتعال النيران في أحدث هواتفها الذكية “غالاكسي نوت7″ التي اضطرت إلى سحبه من السوق.

وقالت الشركة أن مشتريي جهاز نوت7 في كوريا الجنوبية الذين استبدلوا أجهزة غالاكسي إس7 أو إس7 إيدج بالجهاز نوت7 يمكن أن يحصلوا على الطرز الجديدة التي تعتزم سامسونغ طرحها في السوق العام المقبل، ويمكن أن يشمل “برنامج التحديث” أجهزة مثل “غالاكسي إس8″ أو “غالاكسي نوت8″، وهو عبارة عن هاتف ذكي وكمبيوتر لوحي في جهاز واحد.

وأوضحت أنه سيكون في مقدور العملاء الذين اشتروا جهاز”نوت 7” دفع نصف الثمن فقط للحصول على جهاز”إس7″عند شراء أي طراز جديد من الطرز المقرر طرحها العام المقبل، في الوقت نفسه هناك شرط تضعه الشركة وهو إنه سيكون على العميل توقيع عقد لمدة عامين من شركة اتصالات الهاتف المحمول التي قدمت له الجهاز إس7 للحصول على التخفيض.